Co zabiło Marilyn Monroe?

Około godziny 3 w nocy pokojówka Eunice Murray miała zobaczyć światło w sypialni pracodawczyni. Próbowała nawiązać z nią kontakt, ale nikt nie odpowiadał, a drzwi były zamknięte. Zaniepokoiło ją to, więc zadzwoniła do doktora Greensona. Ten przyjechał niedługo później. Wybił szybę i weszli do pokoju aktorki. Marilyn leżała nago z twarzą skierowaną do poduszki. W ręce trzymała słuchawkę telefonu, co sugerowało, że próbowała wezwać pomoc.