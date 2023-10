Jest weterynarzem. Zdradził, jakie rasy psów są najlepsze na początek

Szukasz psa o mniejszych rozmiarach? Spokojnie, weterynarz wskazał też inne rasy, które uznał za stosunkowo łatwe do wychowania i idealne dla początkujących właścicieli. Są to: Shih Tzu, Cavalier King Charles Spaniele, Beagle i Pudel. To zwierzęta, z którymi nie powinieneś mieć zbyt wielu problemów.