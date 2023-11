Pies drapie legowisko? To może być bardzo zły znak

Na szczęście w większości przypadków nie musimy się tym martwić - są to ich naturalne rytuały i atawistyczne reakcje, które biorą się z pierwotnego instynktu zwierząt. Ugniatanie legowiska, jak też chodzenie w kółko przed zaśnięciem to swoiste przygotowanie przestrzeni na wypoczynek. Daje to zwierzakom poczucie bezpieczeństwa i pozwala rozsiać zapach, a więc "zająć" kawałek terenu i ochronić go przed intruzami.