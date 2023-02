Jak przejąć kontrolę nad szafą? Garderoba kapsułowa na wiosnę 2023

Minimalizm vs. trendy

Nie gońmy ślepo za trendami, a wybieramy z nich to, co pasuje do nas samych. Co więcej, należy pamiętać, że garderoba kapsułowa nie eliminuje sezonowych nowości – możemy śmiało miksować klasykę z oryginalnością, tradycję z nowoczesnością, a uniwersalność z awangardą.