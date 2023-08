Czy depilować się przed wizytą u ginekologa?

W przypadku maszynki to bardzo szybkie odrastanie włosów (czasami nawet po kilku godzinach), wosk i depilator to rozwiązania dla osób o wysokim progu bólu. Na dodatek po zabiegu odrastające włoski często wrastają w skórę. Panie korzystające z zabiegów laserowych w gabinetach kosmetycznych także często skarżą się, że były przekonane, że to rozwiązanie bezbolesne tymczasem dyskomfort był wyraźnie odczuwalny. Z kolei krem do depilacji to rozwiązanie ryzykowne. Mocna chemia może podrażnić, a nawet poparzyć delikatną skórę okolic intymnych.