Czy na L4 można wyjechać na wakacje? Tak, ale pod jednym warunkiem

Osoby zatrudnione na umowę o pracę mogą skorzystać ze zwolnienia lekarskiego, znanego też jako L4. To nic innego, jak zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy albo o konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. Aby otrzymać zwolnienie, należy udać się do lekarza. Po stwierdzeniu choroby specjalista wysyła zwolnienie do ZUS-u i pracodawcy.

Za zwolnienie lekarskie otrzymuje się 80 proc. wypłaty, a w przypadku kobiet w ciąży 100 proc. wynagrodzenia. Otrzymanie zwolnienia wiąże się z szeregiem ograniczeń. Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mają prawo do skontrolowania osoby objętej zwolnieniem. Co można robić, będąc na zwolnieniu lekarskim? Jakie działania są karalne?

Czy na L4 można wychodzić z domu?

Zwolnienie lekarskie przysługuje osobom chorym i ich bliskim. W polskim prawie istnieją dwa rodzaje L4 - tzw. leżące i chodzące. Lekarz umieszcza taką informację podczas wypełniania druku e-ZLA.

Zwolnienie "chodzące" (kod 1 na zwolnieniu) umożliwia choremu wyjście z domu na zakupy, do apteki, lekarza czy na spacer. Najczęściej otrzymują go osoby, które opiekują się chorymi członkami rodziny. Z kolei zwolnienie "leżące" (kod 2 na zwolnieniu) oznacza, że pracownik jest ciężko chory i nie powinien wychodzić z domu, poza koniecznością udania się do apteki czy wizyty u lekarza.

Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mają prawo do kontroli chorego w jego mieszkaniu. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek nieprawidłowości mogą odebrać świadczenie, a pracownik może zostać zwolniony dyscyplinarnie.

Czy na L4 można wyjechać za granicę?

W ostatnim czasie dużo mówi się o tzw. lewych zwolnieniach. Wiele osób decyduje się na prywatną wizytę u lekarza, aby otrzymać L4, a w czasie "choroby" wyjeżdżają na wakacje. Czy takie działanie jest legalne? Nie. Na zwolnieniu lekarskim nie można opuszczać domu, a tym bardziej kraju w takim celu.

Jest jednak jeden wyjątek i dotyczy on osób będących na zwolnieniu wystawionym przez psychiatrę. W przypadku choroby czy zaburzeń psychicznych uniemożliwiających pracę lekarz może zalecić wyjazd w ramach rekonwalescencji. Takie działanie jest w pełni legalne, o ile chory otrzymał zwolnienie "chodzące".

L4 od psychiatry może trwać pół roku. Po tym czasie można ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne.

