Na firmy padnie strach? Pracownicy mówią o tym na TikToku bez krępacji

- Widzicie, wysypało mnie wszędzie, a to jest niestety pokłosie stresu, który ostatnio przeszłam (...). Jeszcze przed wyjazdem do Egiptu dowiedzieliśmy się, że będą duże redukcje u nas w pracy (...). Miałam problemy żołądkowe, tak się stresowałam (...). W poniedziałek pojechaliśmy do biura i niestety dla mnie skończyło się to ta, że zostałam zwolniona - kontynuuje Pola, spokojnie wracając do stresujących przeżyć.