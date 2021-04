Sprawdzamy jeszcze raz. I jeszcze raz. "Początki choroby bywają niewinne"

- To mnie załamało. Po roku zapisałam się na terapię, bo ból był nie do zniesienia. Do tego wymienialiśmy dużo wiadomości, byłam ciągle na "czujce" - wspomina kobieta i dodaje, że zdarzało jej się samoistnie budzić kilka razy w środku nocy i sprawdzać telefon. Kontrola telefonu zaczęła być na tyle kompulsywna, że nad ranem Aneta budziła się, trzymając go w dłoni. - Telefon był dosłownie przyspawany do mojej ręki. Cały czas zerkałam, już automatycznie czy nie mam nowego powiadomienia z Facebooka. Później zaczęłam sprawdzać aktywność byłego partnera na komunikatorze, bo bałam się, że może mu się coś stało. Musiałam wiedzieć, że był aktywny, że żyje. Miałam ciągłe poczcie, że muszę to kontrolować, bo inaczej stanie się coś złego. "Co się przejmujesz, jak też tak mam" - słyszałam to wiele razy. Miałam wrażenie, że wyolbrzymiam swoje problemy, zarzucano mi skupianie się na czymś, co nie istnieje. I chociaż istniało tylko w mojej głowie, to zaczęło powoli zagarniać całe moje życie - mówi 34-latka.