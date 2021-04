Od 30 lat prowadzi budkę z zapiekankami. Biznes niedługo może upaść

– Może w większych miastach aż tak tego nie widać, ale w Kołobrzegu centrum jest wyludnione. Czasami ktoś do nas podejdzie, kupi zapiekankę, jednak to nic w porównaniu do tego, co było przed pandemią. Nie jest nam łatwo, z żoną martwimy się, co będzie dalej. To nasze jedyne źródło utrzymania, a nawet nie zawsze wychodzi się na zero. Opłacenie wody, energii elektrycznej, zamówienie produktów przewyższa nasze zyski – mówi nam Rębisz.