Dawid Podsiadło zaapelował do Kingi Dudy. Medioznawca zabrał głos

- Chciałabym zaapelować, by nikt w naszym kraju nie bał się wyjść z domu. Niezależnie od tego, jaki mamy kolor skóry, kogo popieramy i kogo kochamy. Wszyscy jesteśmy równi. Wszyscy jesteśmy równi, nikt nie zasługuje na to, by być obiektem nienawiści – mówiła.

W mediach społecznościowych pojawiły się apele sojuszników LGBT, którzy nawoływali Kingę Dudę do zabrania głosu ponownie. Co na ten temat sądzi medioznawca? Czy mamy prawo mieć takie oczekiwanie, czy wręcz przeciwnie?

- Jeżeli publicznie składa się deklarację i obietnicę, to wypadałoby w sytuacji próby dotrzymać słowa. Oczywiście, że córka prezydenta nie jest osobą publiczną ani funkcjonariuszem publicznym i może robić, co chce. W czasie wystąpienia po ogłoszeniu wstępnych wyników wyborów reprezentowała głos młodego pokolenia i wydaje mi się, że lojalność wobec tych ludzi jest ważna. Nie oczekiwałbym, żeby Kinga Duda zabierała głos w sprawie emerytów, czy osób starszych, ale w sprawie rówieśników, swoich znajomych powinna się wypowiedzieć. Zwłaszcza że już raz to zrobiła. Jak się powiedziało A, to powinno się też powiedzieć B, a nawet C, żeby rozwinąć temat – mówi w rozmowie z WP Kobieta Maciej Mrozowski.