Dla niej był dobrym ojcem, dla parafian – księdzem. Sama odkryła prawdę

32-latka ma poczucie, że bez sekretów mogli żyć o wiele dłużej, niż te kilka lat. – Obwiniam za to Watykan. Celibat to sztuczny twór, który ma chronić majątek Kościoła. W innych kościołach bycie dzieckiem księdza widziane jest na plus. Czemu katoliccy księdza nie mogą żyć normalnie? – zastanawia się. – Gdyby Kościół na to pozwolił, tylko by zyskał. Ale wiem, że nie ma co na to liczyć.