Urodziła dziecko księdza. "Był wściekły, że nie zrobiłam aborcji"

Postanowić, że nie wróci się do rodzinnego miasteczka to jedno. Znaleźć nowe miejsce dla siebie i córeczki to co innego. Młoda mama była zmuszona wrócić do swojego mieszkania. Obiecała sobie za to, że będzie chodzić po mieście z wysoko podniesioną głową i nie da się zastraszyć. Po latach jednak wspomina, że to był koszmar. Ludzie wręcz wsadzali głowy do wózka, aby sprawdzić, czy dziecko jest podobne do ojca.