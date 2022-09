Dlaczego w Polsce nosi się obrączkę na prawej ręce? Kiedyś było inaczej

W Warszawie odbywały się wówczas manifestacje, które były brutalnie tłumione przez zaborcę. Ostatecznie doprowadziło to do wybuchu powstania styczniowego. Po ofiarach tych zrywów w Polsce zapanowała żałoba narodowa. Na jej znak przekładano obrączki na prawą dłoń. Taki zwyczaj szybko się upowszechnił, również poza granicami zaboru rosyjskiego i przetrwał do dziś.