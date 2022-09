Izabela Janachowska radzi, ile włożyć do koperty w czasie wysokiej inflacji. "Zawsze mówię o tym..."

- W tematyce ślubnej zauważamy wzrost cen, zarówno u podwykonawców, jak i różnego rodzaju produkty, usługi. Dosłownie na wszystko. To jest tak jak np. my szyjemy suknie i ta tkanina, którą kupowaliśmy wcześniej za daną cenę, już jest niemożliwa do wykonania, bo po prostu ceny tkanin rosną jak szalone - powiedziała Izabela Janachowska "Party".