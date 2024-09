Dopada tuje jesienią. Szybko je niszczy

Opieńkowa zgnilizna korzeni to poważna choroba grzybowa atakująca tuje - szczególnie te rosnące w pobliżu lasów. Objawy są dość charakterystyczne i istotne do szybkiego rozpoznania. Pierwszym objawem jest żółknięcie i zamieranie roślin, co często prowadzi do ich całkowitego obumarcia.