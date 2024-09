Wlej pod tuje we wrześniu. Zapobiegniesz najgorszemu

Wrzesień to najlepszy moment na to, aby zająć się tujami i nieco je wzmocnić. Prosta mieszanka domowej roboty sprawi, że przestaną brązowieć i będą rosnąć gęste, jak nigdy dotąd.

Wszystko, czego potrzebujemy, to skórki z czterech lub pięciu bananów. Najpierw kroimy skórki na mniejsze kawałki, a później zalewamy je czterema litrami gorącej wody. Wszystko blendujemy i odstawiamy na dwa dni. Po upłynięciu wyznaczonego czasu odcedzamy powstały roztwór od resztek i tak przygotowanym domowym nawozem podlewamy w ogrodzie tuje.

Pierwszy jesienny miesiąc to również dobry moment na to, aby dokonać ostatniego przycinania tui przed zimą. Najlepiej zabrać się za to już na początku września, aby roślina miała czas na regenerację, zanim pojawią się niskie temperatury i przymrozki.