Działalność jednoosobowa: Dlaczego warto mieć osobne konto firmowe?

Najważniejszym argumentem jest przejrzystość. Rozgraniczenie budżetu domowego od firmowego jest po prostu korzystne, ponieważ daje lepszy wgląd we własne finanse. W przypadku osób, które używają jednego konta zarówno do spraw prywatnych, jak i zawodowych, trudniej jest rzetelnie ocenić nawet tak podstawowe aspekty jak rentowność przedsiębiorstwa. Kiedy wszystkie Twoje środki są "zmieszane" w obrębie jednego rachunku, niełatwo jednoznacznie ocenić, co należy do Twoich oszczędności na przyszłoroczne wakacje, a gdzie zaczynają się środki wygenerowane przez biznes, które warto przeznaczyć np. na inwestycje.