"Mąż utrzymuje dom, ja zarabiam na swoje wydatki". Tradycyjny podział finansów wciąż ma się dobrze

"Co moje to twoje"

- U nas wszystko jest wspólne, wychodzę z założenia, że jeśli dzielimy łóżko i przyjemności, to rachunki i obowiązki również. Każdy z nas ma osobne konta, ale tylko dlatego, że ja pracuję w Polsce, a on za granicą i ma rachunek w innej walucie, ale oboje mamy wszelkie upoważnienia na wypadek niespodziewanych sytuacji. Wydatki ustalamy wspólnie, nie rozliczamy się co do złotówki z każdego batona. To, co zarobimy, jest nasze i z tego dzielimy na rachunki, życie, oszczędności i przyjemności - przyznaje Karolina Wachowiak.