"To jest czas, żeby poszukać oszczędności". Katarzyna Bosacka radzi, jak kupować taniej

To zależy od szkoły. W publicznych zwykle jest trochę skromniej, ale w prywatnych bywa "na wypasie". Warto zwrócić uwagę na to, że dzieci są pokiereszowane psychicznie przez pandemię. Nie znam rodzin, w których dzieci nie korzystałyby z pomocy psychologicznej. Dlatego my z mężem mamy poczucie, zresztą pewnie podobnie jak inni rodzice, że trzeba tym dzieciom nieba przychylić. Przed nimi miesiące przygotowań do matury, a potem niepewność co do studiów. Wielu rodziców stara się zagryzać zęby, żeby dzieci miały niezapomnianą studniówkę. Natomiast rzeczywiście jest wiele rodzin, których na to nie stać.