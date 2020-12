Dziewczynki czują się grube i brzydkie. Polskie nastolatki w raporcie ONZ wypadają najgorzej w Europie

Wśród 11 latek co czwarta, wśród 15 latek co druga dziewczynka ma kompleksy. Chociaż ich waga zazwyczaj nie przekracza normyBadania HBSC nie pozostawiają złudzeń: samoocena polskich nastolatek jest najgorsza w Europie. Dziewczynki negatywnie oceniają swoją wagę i są bardzo krytyczne wobec własnego wyglądu. Co w przyszłości może mieć daleko idące konsekwencje. Jeśli bowiem dziewczynki nie czują się dobrze we własnym ciele, to wiele z nich nie będzie angażować się społecznie, mogą cierpieć na zaburzenia odżywiania lub w inny sposób narażać swoje zdrowie. Nie będą asertywne i nie będą umiały bronić swoich wyborów.