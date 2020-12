Świąteczne prezenty. Co kupić tym, którzy twierdzą, że mają wszystko?

W każdej rodzinie znajdzie się przynajmniej jedna osoba, która na pytanie o świąteczny prezent, odpowiada, że już wszystko ma i niczego nie potrzebuje. Ile razy to słyszałaś? Pewnie wiele. Jeśli mimo wszystko, chciałabyś sprawić takiej osobie prezent, który wywoła szczery uśmiech na jej twarzy, podpowiadamy, jak można do "problematycznego" prezentu podejść.

Karty podarunkowe

Każda galeria handlowa, każdy większy sklep ma w swojej ofercie tzw. karty podarunkowe. To uniwersalny, elegancki i bezpieczny prezent. Zasilasz taką kartę odpowiednią ilością gotówki i podajesz w estetycznie zapakowanej kopercie. Proste i wygodne, a obdarowanej osobie sprawisz wielką radość. Gdy wybierze się na zakupy, pieniądze z karty wyda dokładnie w taki sposób na jaki ma największą ochotę.

Artykuły do domu

Kosmetyki naturalne

Przy wyborze kosmetyków proponujemy postawić na naturalne składniki, zawierające substancje organicze i przede wszystkim takie, które nie były testowane na zwierzętach. Takie kosmetyki są doskonałe dla osób w każdym wieku i bez względu na płeć. Najlepiej postawić na kremy nawilżające do twarzy, pięknie pachnące masła czy peelingi do ciała lub orzeźwiające olejki do kąpieli. Przy wyborze produktu na prezent, zwracaj uwagę, żeby były odpowiednio opakowane, aby dobrze prezentowały się pod choinką.