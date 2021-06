Efekt Pigmaliona. Warto nauczyć się doceniać i chwalić innych

Katarzyna Kucewicz, psycholog: Efekt Pigmaliona to zjawisko w psychologii będące niejako „samospełniającą się przepowiednią”. Polega na tym, że jeśli wierzymy w kogoś i dajemy tej osobie informację, że jest wyjątkowa, utalentowana, mądra, to ona siłą sugestii zaczyna taka być. W drugą stronę efekt Pigmaliona działa w ten sposób, że jeśli ktoś zasugeruje nam jakąś cechę, to instynktownie zaczynamy ją przejawiać. Ten efekt zaobserwowano w różnych badaniach i eksperymentach. Zauważono, że jeśli się powie nauczycielom przypadkowych dzieci, że są one wyjątkowo zdolne i bardzo inteligentne, to ci uczniowie po jakimś czasie będą przejawiać wyższą inteligencję od rówieśników – właśnie dlatego, że siłą sugestii nauczyciele traktują ich inaczej, lepiej, poświęcają im więcej uwagi i bardziej ich stymulują. Efekt Pigmaliona to pewnego rodzaju efekt sugestii, na którą człowiek jest podatny. Gdy ktoś nam zasugeruje, że jesteśmy bardzo mądrzy, to chcemy udowodnić, że ma rację. Chcemy to potwierdzić, żeby tego kogoś nie rozczarować i nie zawieść.