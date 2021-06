"Bezrozumnym chwaleniem nie buduje się w dziecku pewności siebie". Dr Aleksandra Piotrowska o sile efektu Golema

W życiu nie wystarczy, że czegoś chcemy, my musimy sobie dawać jeszcze jakieś większe niż zero prawdopodobieństwo, że jak zaczniemy to robić, to mamy szansę osiągnąć cel. Jak słyszymy w kółko: "przestań się wyrywać, to nie dla ciebie", to nabieramy przekonania, że nasze szanse są śladowe. Skutek jest taki, że nie podejmujemy działań albo z nich rezygnujemy. Jeśli się zaś zdecydujemy na działanie, odpuszczamy przy pierwszym niepowodzeniu, bo motywacja jest tak niewielka. Mówimy wówczas o dziecku, że nie jest ambitne.