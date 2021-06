Nie milkną echa wpisu Agnieszki Kaczorowskiej. Głos zabrał Marcin Prokop

Gwiazdy, które bronią Kaczorowskiej

Wśród gwiazd i celebrytów znalazły się również osoby, które bronią Agnieszki Kaczorowskiej. Joanna Koroniewska napisała, że pisanie o niej to kopanie leżącego. Dodała, że 28-latka jest w ciąży, co powinno być pretekstem do zakończenia dyskusji. W obronie tancerki stanęła również Ewa Minge i Jarosław Jakimowicz. Aktor napisał m.in., że nie warto czasami wyrażać własnych opinii.