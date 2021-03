Eilert Dieken wydał rozkaz rozstrzelania Polaków. Hitlerowiec dożył spokojnej starości

Jednak to, co robił, nie miało nic wspólnego ze zwyczajnością. Elier Dieken kierował akcją w miejscowości Markowa na Podkarpaciu. To właśnie on wydał rozkaz rozstrzelania Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich dzieci. Powodem był fakt, że polska rodzina udzieliła schronienia dla dwóch innych rodzin żydowskich.