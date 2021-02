Był przedwojennym aktorem. Witold Zacharewicz zginął w obozie Auschwitz

Muzeum Auschwitz udostępniło dwa zdjęcia Witolda Zacharewicza. Jedno pochodziło z czasów kariery aktora, a drugie przedstawia niegdysiejszego amanta w więziennym pasiaku. Jedyne co łączy obie podobizny Zacharewicza to rysy twarzy, spojrzenie i uśmiech. 16 lutego 1943 roku aktor zginął z rąk nazistów w obozie Auschwitz .

Nagle przerwana kariera aktorska

Witold Zacharewicz urodził się 26 sierpnia 1914 roku w Płocku . Jako dziecko uczęszczał do warszawskiego Gimnazjum im. Jenerała Sowińskiego, a następnie rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Naukę łączył z warsztatami aktorskim w Państwowym Instytucie Sztuk Teatralnych.

Zacharewicz grywał w lokalnych teatrach miejskich, ale największą sławę przyniosły mu role amantów. Często obsadzano go także w poważnych kreacjach aktorskich. Witolda Zacharewicza można zobaczyć w przedwojennych filmach takich jak: "Młody las", "Kochaj tylko mnie", "Nie miała baba kłopotu", "Barbara Radziwiłłówna", "Róża", "Znachor" czy "Gehenna".

Już w 1938 roku został powołany do odbycia służy wojskowej i został wcielony do Szkoły Podchorążych Rezerwy Łączności w Zegrzu, natomiast podczas kampanii wrześniowej walczył w warszawskiej kawalerii. Podczas II wojny światowej Zacharewicz pracował jako kelner, a potem pojawiał się sporadycznie w jawnych teatrach – uważał to za krzewienie polskiej kultury.