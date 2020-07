WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne recykling + 4 dbanie o środowiskośrodowiskożabkasklep żabka Agnieszka Małgorzata Adamska 4 godziny temu Ekologiczna OD NOWA. 6 prostych nawyków, które pomogą dbać o środowisko Opakowania z recyklingu, oszczędność wody, rower zamiast samochodu – istnieje cały szereg prostych gestów, dzięki którym zadbasz o planetę bez większego wysiłku. Warto wprowadzić te nawyki w życie od zaraz. Sprawdź, jak to zrobić. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (Materiały prasowe) Partnerem treści jest ŻABKA Troska o środowisko to już nie tylko modny trend, ale konieczność. Wbrew pozorom, ekologiczny styl życia wcale nie wymaga wielkiego zaangażowania. Często nie zdajemy sobie sprawy, że na przyszłość naszej planety wpływają pozornie błahe decyzje, które podejmujemy każdego dnia. Szybki prysznic zamiast kąpieli w wannie, rower zamiast samochodu, produkty bez konserwantów zamiast przetworzonej żywności – to tylko kilka z wielu prostych gestów, które sprawią, że nasze otoczenie stanie się lepszym miejscem do życia. Ekonawyki przysłużą się nie tylko Ziemi, ale także naszej formie oraz domowym finansom. Przedstawiamy proste sposoby na to, jak żyć zdrowo i ekologicznie. Oszczędzaj wodę i prąd Kąpiele w wannie wypełnionej po brzegi, kapiący kran, sprzęty elektroniczne w ciągłym stanie czuwania – każdy tych drobiazgów ma ogromy wpływ na ekologię, a przy okazji także na stan domowego budżetu. Gaszenie światła przed wyjściem z pomieszczenia, zakręcanie wody podczas mycia zębów i pilnowanie, żeby ładowarka nie pozostała w gniazdku po naładowaniu telefonu to przecież tak niewiele, prawda? Warto uświadomić sobie, że te proste gesty mają ogromną moc. Oszczędzając wodę, dbamy o przyszłość kolejnych pokoleń, które będą mogły nadal czerpać z jej zasobów. Surowce energetyczne także są ograniczone, więc warto dawkować je z umiarem – dla kondycji planety i dla dobra naszego portfela. Spacer lub rower zamiast samochodu Na co dzień nie zastanawiamy się, jak wiele zanieczyszczeń emitują środki komunikacji. Z każdym rokiem zwiększa się ilość samochodów na drogach, a to sprawia, że ilość spalin w powietrzu niepokojąco rośnie. Ulice osnute gęstą, szarą mgłą smogu to coraz częstszy obrazek wielu miast na całym świecie. Ponad 80 proc. mieszkańców dużych aglomeracji oddycha powietrzem, które nie spełnia norm wyznaczonych przez Światową Organizację Zdrowia. Sytuacja jest groźna, ale WHO przypomina, że wciąż możemy ją jeszcze poprawić. Jak? Na przykład zostawiając samochód w garażu. Podróż do pracy rowerem to znacznie przyjemniejsza forma transportu, dzięki której dbamy o środowisko i rzeźbimy piękną sylwetkę. Jeżeli twoja droga do pracy jest dość krótka, zawsze możesz pokonać ją pieszo. Poranny spacer dotleni organizm i doda energii na cały dzień. To zdecydowanie lepszy początek dnia niż długie stanie w korkach, prawda? Materiały prasowe Zaprogramuj się na tryb zero waste Ekologia uczy nas, jak nie marnować naturalnych zasobów oraz dóbr, którymi się otaczamy. Niestety, wszechobecny konsumpcjonizm sprawił, że kupujemy za dużo produktów, które w rzeczywistości wcale nie są nam potrzebne. Nadmiar zbędnych rzeczy często ląduje w koszu, a następnie przez długie lata zalega na wysypiskach śmieci. O tym, jak mądrze gospodarować zasobami i wykorzystywać je w maksymalny sposób, uczy filozofia zero waste. Nurt mający na celu oszczędność produktów i jak największe zmniejszenie odpadów stał się dla wielu osób nieodłącznym stylem życia. Jak stosować zero waste w praktyce? Zamiast wyrzucać niepotrzebne przedmioty, oddaj je znajomym albo przekaż organizacji wspierającej potrzebujących. Zwracaj uwagę na daty ważności artykułów spożywczych i kosmetyków i w pierwszej kolejności sięgaj po te, których termin przydatności jest najbliższy. Nie wyrzucaj potraw i wypieków, których nie jesteś w stanie zjeść. Sąsiedzi na pewno z radością skosztują aromatycznej zupy i domowego ciasta. Podczas zakupów szukaj produktów w opakowaniach zero waste, które pochodzą z odzysku albo nadają się do ponownego użycia. Przykładowo w sklepach sieci Żabka znajdziesz wodę mineralną OD NOWA, której butelkę i etykietę wykonano z materiałów pochodzących z recyklingu. Dzięki mądrym decyzjom zakupowym minimalizujesz ilość odpadów, które następnie będą rozkładać się latami. Naucz się prawidłowej segregacji śmieci Plastik, papier i szkło wrzucamy do pojemników oddzielnie. To jednak niejedyna reguła, którą powinniśmy się kierować podczas segregacji odpadów. Niektóre plastikowe lub szklane opakowania mają etykietę, którą także należy zdjąć i umieścić w odpowiednim kontenerze, w zależności od tego, czy jest wykonana z folii, czy z papieru. Do pojemników nie wrzucamy sprzętu RTV i AGD, pojemników z zawartością jedzenia, butelek po olejach silnikowych, farbach, lakierach i innych substancjach chemicznych, części samochodowych, baterii, akumulatorów, a także leków i zużytych artykułów medycznych. Warto pamiętać o tych zasadach, bo błędy w segregacji mogą poważnie zaszkodzić środowisku. Materiały prasowe Postaw na ekologiczne produkty Wysoko przetworzone jedzenie to prawdziwa bomba konserwantów, zagęstników i wielu innych chemicznych substancji, które zatruwają nasz organizm i poważnie szkodzą środowisku. W trosce o własne zdrowie i przyszłość naszej planety warto sięgać po produkty ekologiczne, które wyprodukowano jedynie z naturalnych składników. Jeżeli masz dostęp do żywności z lokalnych gospodarstw, kupuj tam świeże warzywa i owoce, a także tradycyjne wyroby mięsne, przetwory, nabiał i miody. Warto postawić także na rzemiosło – ręcznie robione naczynia z drewna i lniana pościel czy obrusy z pewnością są bardziej eko, niż ich zamienniki wytwarzane hurtowo w wielkich fabrykach. Wybierając lokalne produkty, troszczysz się o ekologię i wspierasz rodzimy handel, czyli satysfakcja jest podwójna. Czy można pomóc planecie podczas codziennych rytuałów pielęgnacyjnych? Oczywiście! Postaw na kosmetyki, które nie mają w składzie konserwantów, parabenów, silikonów i SLS. Produkty najbardziej przyjazne naszej planecie poznasz po naturalnych recepturach, opartych na wyciągach z ziół, olejach organicznych i ekstraktach roślinnych. Poznaj dobre opakowania Produkty przyjazne środowisku to także te, których opakowania ulegają szybkiej degradacji lub można je ponownie wykorzystać. Coraz więcej firm rezygnuje z plastiku na rzecz papieru i szkła – naturalnych surowców, które ulegają szybkiej degradacji. Sięgasz po plastikowe opakowania? Upewnij się, czy pochodzą z odzysku lub nadają się do recyklingu. Takie artykuły znajdziemy m.in. na półkach sklepów sieci Żabka. Szukając zdrowych, naturalnych napojów, które skutecznie ugaszą pragnienie w upalne dni, sięgnij np. po wodę OD NOWA , której butelka pochodzi w 100 proc. z recyklingu. Niewielkie opakowanie bez problemu zmieści się w torebce lub w plecaku, a wysoka zawartość minerałów zadba o prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Na zakupy zawsze zabieraj ze sobą torbę z materiału – dzięki temu spakujesz produkty bez użycia foliowych jednorazówek.