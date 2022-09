Elżbieta II kochała corgi. Czym charakteryzują się ulubione psy królowej?

Welsh Corgi Pembroke to rasa, którą szczególnie upodobała sobie królowa Elżbieta II. Miłość do tych psów zaszczepił w niej ojciec, który podarował jej szczeniaka, gdy przyszła królowa miała zaledwie 7 lat. Corgi szturmem podbił jej serce – przez całe życie monarchini miała ponad 30 psów tej rasy. Co takiego mają w sobie?