To jeden z najczęstszych nawyków psa. Wiadomo, co oznacza

Psie lizanie po rękach to dowód sympatii. Tak pies okazuje przywiązanie

Psie lizanie ma co najmniej kilka przyczyn. Na szczęście są to głównie pozytywne powody, które wskazują na więź łączącą czworonoga ze swoim właścicielem. Częstą sytuacją, gdy pies chce lizać człowieka jest powrót właściciela do mieszkania. Okazuje się, że to zupełnie normalne - stęskniony psiak w ten sposób okazuje swoje emocje – tęsknotę za panem i radość z powrotu.