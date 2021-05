"Farmaceuci sprzedają przede wszystkim wiedzę". Kim naprawdę jest współczesny aptekarz?

Tak przychodzą. Jak ktoś pracuje w jakimś miejscu długo, to staje się częścią społeczności. I takie relacje mnie najbardziej cieszą. To wygadanie daje szansę zbudowania relacji na linii pacjent-farmaceuta. Relacji opartej na zaufaniu. I wtedy takie osoby chętniej przyjmują tą wiedzę, którą my przekazujemy. Nie da się ukryć, że dla wielu, zwłaszcza starszych pacjentów to wygadanie się jest celem wizyty i nie ma szansy z tym walczyć. Dla mnie to jest bardzo sympatyczne.