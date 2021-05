Czy z udzielania korepetycji można żyć? Okazuje się, że tak i to całkiem dobrze…

- Nigdy nie chciałam uczyć w szkole państwowej głównie ze względu na ilość pracy. Mityczne 18 godzin to tak naprawdę tylko praca "przy tablicy"- powiedziała Dominika w rozmowie z WP Kobieta. - Do tego dochodzi jeszcze układanie i poprawianie testów, uzupełnianie całej góry dokumentów, przygotowanie do zajęć. Jak chce się wykonywać swoją pracę dobrze, to wychodzi grubo ponad etat. Zarobki są śmiesznie niskie w porównaniu do ilości pracy i odpowiedzialności, jaką ma nauczyciel.