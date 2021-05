Dom we Włoszech za 1 euro? To możliwe, jednak nie zawsze warto

- Gminy sprzedają te domy jako swoje, ale często są to budynki opuszczone przez ludzi, którzy w latach 40-50-60. XX wieku wyjechali do USA albo do Kanady. I zdarzają się sytuacje, że gmina sprzedaje dom za 1 euro, a później pojawia się rodzina właściciela z roszczeniami do ziemi i nieruchomości. Oczywiście wszystko można wyprostować, jednak trzeba się liczyć z tym, że w takiej sytuacji całą procedurę trzeba przeprowadzać od nowa, co jest sporym utrudnieniem i powoduje opóźnienia – powiedziała nam ekspertka od zakupu nieruchomości.