Fusy z kawy zamiast soli na oblodzone chodniki? Kraków bierze przykład z Lwowa

Inspiracją dla Krakowa jest Lwów, gdzie w jednym z parków do utrzymania alejek wykorzystano właśnie fusy z kawy. Nie niszczą one jak sól - roślin w parkach i skwerach oraz na przysypanych śniegiem trawnikach, nie niszczą chodników, ani butów.

Fusy z kawy zamiast soli

Zalety wykorzystania fusów z kawy

- Zalet takiego rozwiązania jest kilka: wykorzystanie odpadów, poprawa jakości gleby, ochrona psich łap oraz aromat dodający energii spacerowiczom - napisali na Facebooku, namawiając inne miasta do włączenia się do akcji.

Jak powiedział dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Piotr Kempf oraz potwierdzili prowadzący Green Projects chętnych kawiarni od soboty jest już co najmniej kilka i przekazały one Zarządowi Zieleni Miejskiej już kilkadziesiąt kilogramów fusów.

Nie wszystkim się jednak pomysł podoba

- Przeprowadzono badania pokazujące, że dodanie do ziemi fusów z kawy w ilości zaledwie 2,5 proc. objętościowo do górnych 10 cm gleby powoduje drastyczny spadek wzrostu roślin (kilkunasto-kilkudziesięciokrotny). W długiej perspektywie kawa może działać jak nawóz i zwiększać ilość biomasy uprawianych roślin, niemniej jeżeli będzie stosowana co roku w dużych ilościach, wątpię, żeby było to dobre dla środowiska - czytamy na blogu Poszwy. Dodatkowo, fusy z kawy mogą działać toksycznie na mikroflorę gleby i mogą wpływać na wyższą śmiertelność dżdżownic.