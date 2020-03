Gabriela spodziewa się dziecka. Kobieta nie wie, ile wpłacać na wspólne konto

Gabriela chciałaby razem z partnerem założyć wspólne konto na codzienne wydatki i utrzymanie dziecka, które jest już w drodze. Kobieta zarabia o wiele mniej i zastanawia się nad odpowiednim podziałem pieniędzy. Przyszła matka nie chce czuć się pokrzywdzona.

Gabriela mieszka razem ze swoim ukochanym już od dłuższego czasu i do tej pory kwestia podziału wydatków nie była dla nich problemem. Para dzieliła się po połowie opłatą za wynajem mieszkania, zakupy spożywcze starali się robić na przemian, a transport czy kosmetyki każdy kupował według swoich potrzeb.

Nierówna kalkulacja

Jedna z internautek tłumaczy autorce wpisu, że skoro ona urodzi dziecko i będzie się nim zajmować częściej niż jego ojciec, to nie powinna jeszcze przeznaczać całej swojej pensji na wspólne konto. "Pieniądze to i tak mizerna rekompensata za to, z czego potencjalnie rezygnuje kobieta" - pisze.