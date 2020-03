Była dziewczyna Michała domaga się pieniędzy na dziecko. Mężczyzna nie jest ojcem

Michał przez kilka lat tworzył związek z Moniką. Kobieta jednak odnalazła chwilowe szczęście w ramionach innego mężczyzny. "Powiedziałem jej, że nie będę łożył na nieswoje potomstwo" - oznajmia.

To już przeszłość

Internauci stanęli po stronie mężczyzny. Uważają, że nie ma się, czym przejmować skoro to jego była dziewczyna, a nie obecna. "Jeśli to twoja ex, to czym się przejmujesz? Chyba że zrobiła sobie dziecko na boku będąc w związku z tobą, to wtedy tak, możesz być wkurzony. Ale w sumie to i tak ci się udało, znajdziesz lepszą dziewczynę" - napisał jeden z użytkowników forum.

Inny użytkownik z kolei przestrzegł Michała przed względami prawnymi. "Jeśli dobrze pamiętam, to może wystąpić do ciebie o alimenty na siebie bo zmienił się jej status materialny. Nawet jeśli jest z innym w nieformalnym związku to sąd może jej przyznać. A nawet jeśli urodziła dziecko innemu przed upływem roku (300dni) od waszego prawnego rozstania to dziecko może nosić twoje nazwisko jeśli nie wystąpisz o zaprzeczenie ojcostwa" - napisał.