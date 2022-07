Gdy urodziła dziecko, wiele się zmieniło. "Nie kochaliśmy się kilka miesięcy"

Psycholog Kinga Rochala podpowiada, żeby spróbować wyłamać się z rutyny i pozwolić sobie na elastyczność. – Jeśli do tej pory na bliskość mieliśmy wieczór, a po urodzeniu się dziecka jest to niemożliwe, to należy łapać wspólne chwile, kiedy możemy sobie pozwolić na intymność. Oczywiście okres połogu jest trudnym momentem dla pary, ale on nie trwa wiecznie. Potem jest reszta życia – zauważa ekspertka. – Spójrzmy też na to z tej strony: fajnie jest być razem w tym szczególnym czasie, towarzyszyć sobie, mówić sobie przyjemne rzeczy, wzmacniać się wzajemnie. I pamiętajmy: jest trudno, ale wszystko jest do przejścia - podkreśla.