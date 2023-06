Grzywna za kwiaty na balkonie. Kodeks wykroczeń mówi jasno

Dlatego też na balkonie możemy robić wszystko to, co nie zakłóca spokoju sąsiadów. Słuchanie głośnej muzyki, opalanie się topless czy robienie grilla może doprowadzić do interwencji straży miejskiej lub policji. Polskie prawo reguluje także, kwestie tego co i jak, trzymamy na balkonie. Warto więc pamiętać o pewnej ważnej kwestii, gdy planujemy zazielenić tę przestrzeń.