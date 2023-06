Grzywna za suszenie prania. Kodeks wykroczeń mówi wprost

Niektórzy urządzają na nim grille i imprezy. Inni opalają się natomiast nago. I choć te rzeczy są oficjalnie "zakazane", jeżeli chodzi o zachowania mieszkańców na balkonach, istnieją także inne, o których mało kto wie. Wśród nich m.in. te związane z wieszaniem mokrego prania. Jeśli jesteś osobą, która to robi, lepiej uważaj.

Wieszanie prania na balkonie jest jedną z najczęstszych rzeczy, jakie robimy, kiedy tylko wrócą wysokie temperatury i słońce. Pranie schnie wtedy w zawrotnym tempie i świeżo pachnie. Mało kto jednak wie, że wieszanie mokrych ubrań na balkonie jest poniekąd zakazane. Chociaż nie ma przepisów, które by to wprost ograniczały, podpunkt o wieszaniu prania na balkonie często znajduje się w regulaminach wspólnot.

Czego jeszcze nie można robić na balkonie? Niektóre rzeczy mogą zdziwić, jednak zakazane jest m.in. trzepanie koców i dywanów (co podlega pod przepisy dotyczące zakazu śmiecenia) czy wywieszanie donic z kwiatami - poza balustradą. To również jest związane z art. 75 k.w., w którym przeczytamy, że za wystawienie na balkonie ciężkich przedmiotów (w tym donic z kwiatami), przewiduje się karę grzywny.

