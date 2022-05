Historia pisana czekoladą. Słodycz bez podróbek

Na to szefowie Emil i Karol pozwolić nie mogli. Znaleźli idealne wyjście. Ręczny podpis "C. E. Wedel" znalazł się na każdym opakowaniu, a w prasie 1 lutego 1869 r. pojawiły się ogłoszenia informujące o tym fakcie i ostrzegające klientów przed falsyfikatami. Po przejęciu całej firmy, a było to w roku 1878, Emil przejął znakowanie, usuwając z podpisu literę C. Karol odszedł na zasłużoną emeryturę.