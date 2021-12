Im mocniej drapią, tym większą czują ulgę. "Po wszystkim jestem zła i zawiedziona"

– W sytuacjach kryzysowych drapię dekolt, uda lub plecy. Te czynności wynikają u mnie ze stresu w życiu zawodowym i rodzinnym, odczuwaną presją i emocjami. Największe nasilenie pojawia się wieczorami przed snem, przed kąpielą, gdy po całym dniu następuje "zwolnienie blokady". Co to u mnie oznacza? Zaczynam rozmyślać o tym co było, co się zdarzyło, co zostało wypowiedziane, z czym muszę się zmierzyć – opowiada w rozmowie z WP Kobieta Weronika. Dodaje, że jak patrzy na swoje ręce, to wie, jak się czuje.