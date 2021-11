"Kocham bardziej". Jednostronna relacja prowadzi do problemów

W związku trzeba się czuć po prostu pewnie. – Jeżeli ktoś czuje się osamotniony, jego potrzeby są stawiane niżej niż potrzeby drugiej strony, to bliskość jest zachwiana. Samemu trzeba więc ocenić, czy mam w relacji komfort emocjonalny – podkreśla Joanna Godecka. – Jeśli na przykład słyszymy co jakiś czas stwierdzenie: "o ile jeszcze będziemy wtedy razem" – to powinniśmy się odwrócić na pięcie. To sygnał, że związek przypomina przedstawienie. Angażuję się, okazuję czułość, miłość, ale sygnalizuję, że nie wiem, czy to będzie trwało, czy to jest ulotne. Kiedy ludzie się zakochają, zakładają, że będą razem. Oczywiście życie to zweryfikuje — podsumowuje nasza rozmówczyni.