Jak odpowiednio zadbać o naszą skórę? Dermatolożka wyjaśnia

Procesy starzenia skóry zależą przede wszystkim od genów. Jeśli chcemy zobaczyć, jak będziemy wyglądać, popatrzmy na rodzica, do którego jesteśmy podobne. To może pokazać, w którym miejscu pojawią się np. pierwsze zmarszczki czy skóra szybciej straci jędrność. Wpływ na zmiany mają też hormony i choroby współistniejące, ale i nasz tryb życia, to czy np. palimy papierosy czy nadmiernie się opalamy, co nie jest dobre, a nadmiar może prowadzić do poważnych problemów i chorób, a nawet nowotworów skóry. Dlatego aby nasza skóra wyglądała zdrowo i jak najdłużej była jędrna, prawidłową pielęgnację należy zacząć od wczesnych lat.