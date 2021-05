Tiktokerka @wolsiaky opowiedziła nam, dlaczego nie robi ze swojej choroby tabu

Angelika Wolska, tiktoreka, stomiczka: U mnie choroba zaczęła się w styczniu 2011 roku, miałam wtedy 13 lat. Pierwsze objawy to stolce, półpłynne z krwią. Na początku zbagatelizowałam to. Byłam na feriach u cioci i nie chciałam myśleć na ten temat. Jak wróciłam do domu, babcia zobaczyła, że mam krew na papierze. Zapytała, co to jest, a ja powiedziałam, że mam tak od pewnego czasu. Poszłam do lekarza rodzinnego, dostałam leki na biegunkę. Niestety leki nie nie pomogły. Następnie trafiłam na badania do szpitala dziecięcego. Miałam zrobioną kolonoskopię i wyszło, że jest to wrzodziejące zapalenie jelita grubego.