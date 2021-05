Wycofali leki na raka piersi. Ministerstwo już tłumaczy, co dalej

HER2-dodatni to agresywna postać raka piersi, która szybko się rozwija i daje przerzuty do różnych często oddalonych narządów. W przypadku tej odmiany raka najczęściej nie ma mowy o całkowitym powrocie do zdrowia, a leczenie polega na wydłużaniu czasu, jaki upłynie przed rozwojem choroby. Taki podtyp raka w 2019 r. dotknął aż 20 proc. kobiet chorujących na raka sutka - tak wynika z danych opublikowanych przez portal onkologiczny Zwrotnik Raka.