Czy mediacje przyspieszą rozwody? Projekt zmian prawnych jest już gotowy

Przed złożeniem pozwu o rozwód lub separację, małżonkowie, którzy posiadają wspólnie małoletnie dzieci, będą zobowiązani do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym. Podczas spotkania dowiedzą się o zaletach i możliwościach, jakie daje skorzystanie z mediacji, w wyniku której może dojść do pojednania małżonków, a jeśli byłoby to niemożliwe – do zawarcia przez nich ugody regulującej sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, utrzymywania kontaktów z dziećmi, czy ustalenia wysokości alimentów.