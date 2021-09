Jak zmieniła się branża modelingowa? "W Mediolanie usłyszałam dwuznaczną propozycję"

Asia Kudzbalska zaczęła studiować medycynę jeszcze przed pójściem do programu. Postanowiła wziąć urlop dziekański, by wykorzystać szansę, jaką dało jej "Top Model", ale zawsze miała z tyłu głowy, że modeling to nie jest jej jedyna opcja. - Wiedziałam, że mam medycynę i również dzięki temu nie dałam się złapać w pułapkę tej branży. Nie brałam tak do siebie przykrych komentarzy na castingach, wiedziałam, że jest też inny świat. Widziałam wiele dziewczyn, które nie dawały sobie rady z ciągłym ocenianiem ich wyglądu. Popadały w zaburzenia lękowe, depresję - mówi Joanna. Aktualnie była uczestniczka łączy pracę na izbie przyjęć z wyjazdami na zdjęcia. Aktywnie pomagała także pacjentom covidownym w trakcie pandemii. Obecnie związała się z nową dziedziną: medycyną stylu życia. Interesuje ją holistyczne podejście do pacjenta i medycyna chińska.