Agnieszka Jankowiak-Maik walczy o lepsze jutro dla uczniów. "Rządzący nie znają młodych ludzi"

Obawiam się, że może być już za późno. W tej chwili na forach internetowych pojawiają się sygnały od nauczycieli, którzy dostają prośby od dyrekcji, aby powstrzymać się od organizacji zajęć antydyskryminacyjnych czy związanych z prawami człowieka, ponieważ nie wiedzą, jak będzie reagowało na to ministerstwo. Skoro już dyrektorzy czują strach, to zaraz udzieli się on również nauczycielom. Jak mamy wychowywać odważnych ludzi, którzy stworzą społeczeństwo obywatelskie, skoro sami się boimy? To zrodzi efekt domina.