Jesienią rozsyp pod malinami. Przyszłe zbiory cię zaskoczą

Na początku maja pisaliśmy o ściółkowaniu truskawek, by zabezpieczyć je przed chorobami, atakami szkodników i cieszyć się bogatymi zbiorami. Ściółkowanie pomoże nam jednak także w sezonie jesienno-zimowym, by zabezpieczyć krzewy i mieć bardzo udane zbiory przyszłoroczne. Możemy to zrobić zarówno z truskawkami, jak i malinami.

Ściółkowanie malin - czym jest?

Ściółkowanie to jedna z najważniejszych technik uprawowych, które mogą znacząco wpłynąć na kondycję naszych roślin. Zabieg ten polega na pokrywaniu powierzchni ziemi różnymi materiałami: słomą, korą, agrowłókniną czy kompostem. Jest to szczególnie istotne w uprawie malin, które wymagają troski, by zapewnić sobie obfite zbiory owoców.

Jaki materiał najlepiej wybrać? Najpopularniejszymi są słoma oraz siano ze względu na swoje liczne zalety. Po pierwsze, zatrzymują wilgoć w glebie, tworząc warstwę, która ogranicza parowanie wody. Po drugie, chronią przed chwastami. Światło nie dociera do gleby, co hamuje kiełkowanie chwastów. Dodatkowo, poprawiają też strukturę gleby.

Innymi, ale także popularnymi, są kora i zrębki. Do ich zalet zalicza się przede wszystkim trwałość (wolniej się rozkładają), estetykę, jak również zawartość wielu mikroelementów.

Jak ściółkować maliny?

Ściółkowanie malin jest niezwykle prostym zabiegiem. Proces zaczynamy od przygotowania gruntu. Przed przystąpieniem do ściółkowania należy odchwaścić i wyrównać glebę. Maliny nie lubią konkurencji w postaci chwastów, które mogą zabierać im cenne składniki odżywcze i wodę (pamiętamy o podlewaniu!). Dlatego ważne jest, aby starannie usunąć wszystkie chwasty z miejsca, w którym planujemy ściółkowanie.

Następnie wybieramy odpowiedni materiał z wyżej wymienionych - w zależności od preferencji. Dzięki temu nasze przyszłoroczne zbiory będą lepsze, niż kiedykolwiek.

