Najprostsza metoda na chwasty z kostki. Usunie je w sekundę

W ogródku lub na trawniku pojawiły się chwasty? Nie dość, że nie wyglądają one estetycznie, to na dodatek mogą się szybko rozmnażać i ostatecznie "stłamsić" uprawiane przez nas rośliny ozdobne lub sprawić, że plony w warzywniku będą mniejsze. Niepożądane samosiejki często rosną też w trudno dostępnych miejscach, na przykład w szczelinach w kostce brukowej.

Najbardziej popularną metodą pozbycia się chwastów jest oczywiście ich wypielenie, czyli mechaniczne usunięcie - ręczne lub za pomocą motyki o zaostrzonym końcu. To jednak żmudny sposób, który może mocno obciążać nasz kręgosłup. Jeśli dłuższy czas spędzamy w jednej, dość nienaturalnej, pochylonej pozycji, może to zaowocować przykrym bólem pleców.

Niektórzy stawiają na metody chemiczne i opryski. To jednak nieekologiczne i drogie rozwiązanie, które może wpłynąć negatywnie na naszą uprawę.

Na szczęście istnieją nowoczesne nieinwazyjne metody usuwania chwastów , dzięki którym w prosty sposób możemy wyczyścić ogród i podjazd czy chodnik bez schylania się i narażania na ból kręgosłupa. Sprawdzą się przy tym specjalne przyrządy. Jednym z takich gadżetów jest opalarka do chwastów . Błyskawicznie usuniemy za jej pomocą niechciane rośliny bez szkody dla pozostałych. Za pomocą dyszy chwytamy łodygę i korzenie, a następnie je wypalamy.

