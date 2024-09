Będzie jesienne zatrzęsienie żołędzi? Lasy Państwowe ostrzegają

Jesienią lasy w Polsce pełne są skarbów natury. Jedne z najbardziej charakterystycznych to żołędzie - owoce dębów, które odgrywają ważną rolę w leśnym ekosystemie. Choć na pierwszy rzut oka mogą wydawać się niepozorne, żołędzie są niezwykle ważne dla wielu gatunków zwierząt.

Niedawno Lasy Państwowe udostępniły informację, że w tym roku żołędzi będzie wyjątkowo dużo. Nie są to jednak pozytywne wieści. Z jakiego powodu bogactwo żołędzi powinno nas zaniepokoić?

W lekko żartobliwy sposób leśnicy zwrócili uwagę na to, że z żołędziowego urodzaju cieszą się nie tylko wiewiórki, sójki czy inne leśne stworzenia, lecz także... kleszcze.

Jak to w przyrodzie bywa, żołędzie i kleszcze łączy reakcja łańcuchowa, którą wyjaśnili w rozmowie z PAP naukowcy z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bogactwo żołędzi przekłada się na zwiększoną liczebność myszy. Gryzonie te są nosicielami krętka boreliozy. Mysz jest żywicielem kleszcza, który może przenieść boreliozę ze zwierzęcia na człowieka.

